Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagabend auf grünem Terrain
Die Aktie von Target zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Target-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 92,52 USD.
Um 20:08 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 92,52 USD. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,28 USD zu. Mit einem Wert von 92,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 316.170 Target-Aktien.
Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 74,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Abschläge von 5,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 4,46 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,56 USD je Target-Aktie.
Am 20.08.2025 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Target-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
