Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagabend auf grünem Terrain

So entwickelt sich Target

Die Aktie von Target zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Target-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 92,52 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 92,52 USD. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,28 USD zu. Mit einem Wert von 92,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 316.170 Target-Aktien.

Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 74,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Abschläge von 5,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,46 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,56 USD je Target-Aktie.

Am 20.08.2025 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Target-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester