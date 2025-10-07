DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.737 -0,9%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.971 +0,2%
So bewegt sich Target

07.10.25 16:09 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Target gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 88,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
76,04 EUR 0,04 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 88,68 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Target-Aktie bis auf 88,60 USD. Mit einem Wert von 89,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 100.518 Target-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 161,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 81,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 86,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Mit Abgaben von 2,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,46 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,56 USD je Target-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 20.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,21 Mrd. USD – eine Minderung von 0,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,45 Mrd. USD eingefahren.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

