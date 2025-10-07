DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1655 -0,5%Öl65,72 +0,3%Gold3.983 +0,6%
Blick auf Aktienkurs

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target präsentiert sich am Abend stärker

07.10.25 20:29 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Target gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 89,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
76,04 EUR 0,04 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 89,57 USD. Bei 90,07 USD erreichte die Target-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 89,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 387.887 Target-Aktien den Besitzer.

Bei 161,39 USD markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (86,31 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 3,64 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,21 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

