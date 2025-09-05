Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagnachmittag im Minusbereich

Blick auf Target-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Zuletzt fiel die Target-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 91,72 USD ab.

Die Target-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 91,72 USD abwärts. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,68 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,21 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.822 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 43,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (87,35 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 4,76 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,46 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 20.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 25,21 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,32 USD im Jahr 2026 aus.

