Target im Fokus

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend verlustreich

13.11.25 20:23 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Das Papier von Target befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 91,36 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
79,36 EUR 0,90 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 91,36 USD nach. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,28 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,74 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 959.631 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 158,42 USD. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 42,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 äußerte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,21 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Target-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 25.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,24 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
