Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Target. Zuletzt konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 88,74 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 88,74 USD nach oben. Bei 89,76 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 88,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128.141 Target-Aktien.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (87,35 USD). Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 1,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Target am 20.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 25,21 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25,45 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Target wird am 12.11.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,32 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester