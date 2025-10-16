DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.699 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zieht am Donnerstagnachmittag an

16.10.25 16:08 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 91,12 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
77,20 EUR -0,80 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 91,12 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Target-Aktie bei 91,60 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 90,89 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 119.165 Target-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (160,75 USD) erklomm das Papier am 17.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (85,37 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 6,31 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,46 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,56 USD je Target-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,35 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

