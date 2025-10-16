Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 89,31 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,8 Prozent auf 89,31 USD. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,22 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,89 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 296.815 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 160,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,99 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 hat Target in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,35 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

