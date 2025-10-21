Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target steigt am Dienstagabend

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Zuletzt wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 94,17 USD nach oben.

Das Papier von Target konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 94,17 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 94,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,80 USD. Bisher wurden via New York 502.716 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.11.2024 markierte das Papier bei 158,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 68,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 85,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,46 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Target am 20.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 7,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester