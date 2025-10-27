Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Target im Blick

Die Aktie von Target zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 97,12 USD nach oben.

Die Target-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 97,12 USD. Zwischenzeitlich stieg die Target-Aktie sogar auf 97,90 USD. Bei 95,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 350.978 Target-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 63,12 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,37 USD ab. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 13,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,21 Mrd. USD – eine Minderung von 0,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,45 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 19.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 25.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,33 USD je Aktie belaufen.

