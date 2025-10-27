Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Target zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 97,25 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 3,2 Prozent auf 97,25 USD. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,90 USD zu. Bei 95,08 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 633.429 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 158,42 USD. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 38,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,37 USD am 11.10.2025. Mit Abgaben von 12,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 19.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte Target die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,33 USD fest.

