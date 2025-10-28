Danone-Aktie stabil: Umsatz deutlich gesteigert - Jahresausblick bestätigt
Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal den Umsatz dank einer guten Nachfrage in der Region China, Nordasien und Ozeanien deutlich gesteigert.
Werte in diesem Artikel
Die Erlöse stiegen auf vergleichbarer Basis und ohne Währungsschwankungen um 4,8 Prozent auf knapp 6,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen Danone am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatzanstieg von 4,4 Prozent gerechnet.
Das Management um Konzernchef Antoine de Saint-Affrique sieht den Hersteller von Actimel, Fruchtzwergen und Volvic-Wasser weiter auf Kurs, die ausgegebenen Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz soll weiter auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Erlös.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz vor allem in der Region China, Nordasien und Ozeanien. Hier zog die Nachfrage auf vergleichbarer Basis um 13,8 Prozent an. In Europa betrug das Plus 2,6 Prozent und in Nordamerika 1,5 Prozent. In Lateinamerika wurde ein Wachstum von 4,3 Prozent verbucht.
Im EURONEXT-Handel notiert die Danone-Aktie zeitweise 0,1 Prozent im Plus bei 78,12 Euro.
/err/mne/stk
PARIS (dpa-AFX)
Nachrichten zu Danone S.A.
