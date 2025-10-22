Danone Aktie
Marktkap. 50,41 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Franzosen seien auf vergleichbarer Basis stark gewachsen, schrieb Celine Pannuti am Dienstag nach den Umsatzzahlen des Nahrungsmittelkonzerns. Zu verdanken sei dies sowohl den Absatzvolumina als auch dem Produktmix./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
77,88 €
|Abst. Kursziel*:
9,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,96%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
