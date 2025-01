TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Mittag

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 9,68 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 9,68 EUR. Bei 9,62 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.699 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,26 EUR an. Mit einem Zuwachs von 57,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 8,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

Am 06.11.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 168,68 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 158,11 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,906 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

