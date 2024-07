TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Mittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:35 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 10,99 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 11,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 63.647 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,46 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,29 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,848 EUR je TeamViewer-Aktie.

