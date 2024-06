TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Dienstagmittag

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 11,47 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 11,47 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 11,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.574 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.05.2024 bei 11,20 EUR. Mit Abgaben von 2,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,71 EUR an.

TeamViewer gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.07.2024 gerechnet. TeamViewer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,876 EUR je TeamViewer-Aktie.

