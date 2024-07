TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 10,96 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,06 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 10,98 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225.027 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 61,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,29 EUR an.

Am 07.05.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 161,65 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,848 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Dienstagnachmittag

Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag