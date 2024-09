TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von TeamViewer

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 12,08 EUR.

Um 11:46 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 12,08 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,85 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,97 EUR. Bisher wurden heute 87.408 TeamViewer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 29,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,843 EUR je Aktie.

