TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag mit Abschlägen

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 11,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 11,45 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 11,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,50 EUR. Bisher wurden heute 33.731 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.05.2024 auf bis zu 11,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 2,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,71 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 07.05.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 151,31 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,876 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Indexänderung: TUI steigt in den Stoxx-600 auf - Aktie profitiert

Wie Experten die TeamViewer-Aktie im Mai einstuften

Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone