TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,4 Prozent auf 11,50 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 11,50 EUR. Bei 11,29 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 552.158 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,13 EUR) erklomm das Papier am 07.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (10,01 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 12,96 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,14 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 164,12 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,15 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,843 EUR je Aktie aus.

