TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 9,51 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 09:02 Uhr 0,6 Prozent. Bei 9,56 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 6.853 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,26 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 60,50 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,12 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 06.11.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 168,68 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,906 EUR je Aktie.

