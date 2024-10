TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,67 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,67 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,67 EUR. Bei 11,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.233 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 16,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 14,23 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,14 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 164,12 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,871 EUR je Aktie belaufen.

