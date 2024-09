TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 11,80 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 11,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.432 TeamViewer-Aktien.

Am 16.09.2023 markierte das Papier bei 16,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 28,84 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR an.

Am 31.07.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 164,12 Mio. EUR gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,869 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Plus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab