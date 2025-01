TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag in Rot

Kurs der TeamViewer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 10,24 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,22 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.725 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,26 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,10 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 168,68 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 158,11 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 11.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,899 EUR je TeamViewer-Aktie.



