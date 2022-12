TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,59 EUR

Im XETRA-Handel kam die TeamViewer-Aktie um 09:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 12,76 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 12,80 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,73 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 12,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.371 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,47 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,67 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 66,41 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 02.11.2022 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143,39 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 120,97 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2023 erfolgen.

