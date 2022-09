TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 9,90 EUR

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 9,84 EUR ab. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 9,69 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 9,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 506.138 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 29,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 8,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 11,13 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,32 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.08.2022.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

