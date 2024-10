TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 12,07 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 12,07 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,12 EUR. Bei 11,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 182.201 TeamViewer-Aktien.

Am 19.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 23,34 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 10,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,11 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,14 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 164,12 Mio. EUR im Vergleich zu 154,15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,870 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

