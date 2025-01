TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,56 EUR.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 10,56 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 10,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114.249 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 15,26 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2024). Gewinne von 44,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 18,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,86 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.11.2024. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 168,68 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,69 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 12.02.2025 gerechnet. Am 10.02.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,900 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

