TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 11,74 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 11,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,78 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.452 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,14 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,15 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,869 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

