TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 10,97 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 10,97 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,94 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 811 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 61,76 Prozent wieder erreichen. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,80 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,29 EUR.

Am 07.05.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent auf 161,65 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte TeamViewer die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,847 EUR je Aktie belaufen.

