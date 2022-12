TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Montagmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,00 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,9 Prozent auf 12,09 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 11,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 252.442 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,47 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 26,62 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 57,60 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,88 EUR.

Am 02.11.2022 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143,39 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,97 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2023 terminiert.

