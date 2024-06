TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 10,62 EUR nach.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 10,62 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.034 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,54 EUR am 17.06.2024. Mit Abgaben von 0,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,29 EUR.

Am 07.05.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,31 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,848 EUR je Aktie.

