TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,25 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 12,25 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 12,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.449 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,86 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 18,33 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 164,12 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,843 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

