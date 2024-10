TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Montagvormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 12,56 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,52 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.246 Aktien.

Am 21.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,77 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,34 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR an.

Am 31.07.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 164,12 Mio. EUR gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,876 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

