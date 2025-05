TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 10,52 EUR.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,52 EUR nach. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,50 EUR nach. Bei 10,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 33.507 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 22,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 15,15 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,43 EUR.

TeamViewer gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,14 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,75 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 161,65 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 29.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,03 EUR je Aktie.



