TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Das Papier von TeamViewer befand sich um 22.06.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,8 Prozent auf 11,12 EUR ab. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,11 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,26 EUR. Zuletzt wechselten 14.672 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2021 bei 34,08 EUR. Gewinne von 67,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,91 EUR am 15.06.2022. Abschläge von 12,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,66 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 118,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 134,50 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 03.08.2022 gerechnet. TeamViewer dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,865 EUR in den Büchern stehen haben wird.

