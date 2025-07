TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 9,41 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 9,41 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 9,41 EUR. Bei 9,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.689 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,66 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 45,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,14 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,049 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,07 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 178,75 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: Hätte sich eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gelohnt?

Erste Schätzungen: TeamViewer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr gekostet