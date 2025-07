TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 9,56 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,56 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 9,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 9,53 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 160.666 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,83 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,63 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,049 EUR je TeamViewer-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,07 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,14 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 178,75 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



