TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,70 EUR

2,17% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 23.05.2022 16:22:00 Uhr 1,4 Prozent auf 12,63 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,79 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 12,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 519.449 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 17.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,83 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,10 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,07 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 134,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 118,30 EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 02.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,898 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TeamViewer: Besser als erwartet

TeamViewer-Aktie springt an: Gewinn stärker als zuvor befürchtet

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com