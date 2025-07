TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,55 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 9,55 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,67 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 9,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,65 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 404.436 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,98 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 6,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,049 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 15,07 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 178,75 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 161,65 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

