TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 13,37 EUR ab.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 13,37 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 13,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 178.324 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 15,27 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,17 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 25,17 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,14 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164,12 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 154,15 Mio. EUR eingefahren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,876 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

