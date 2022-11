TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,05 EUR

0,04% Charts

News

Analysen

Die TeamViewer-Aktie wies um 04:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,01 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,14 EUR aus. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 11,82 EUR. Bei 11,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 452.800 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 16,47 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 27,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 7,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 56,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,21 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 03.08.2022 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 137,48 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,97 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2023 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie im Aufwind: Aktionär äußert Kritik an TeamViewer-Sponsoring

TeamViewer-Aktie zweistellig im Plus: TeamViewer hält an Prognose fest

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der TeamViewer-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com