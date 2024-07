TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 10,56 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 0,9 Prozent auf 10,56 EUR. Bei 10,56 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.330 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,01 EUR ab. Mit Abgaben von 5,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,00 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Am 05.08.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,850 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

