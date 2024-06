TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 11,22 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 11,22 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,22 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.221 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 36,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2024 bei 10,54 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 6,06 Prozent Luft nach unten.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,29 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 151,31 Mio. EUR eingefahren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,848 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

