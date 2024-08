TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Montagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 12,17 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,18 EUR zu. Bei 12,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.642 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,32 EUR erreichte der Titel am 26.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,38 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.06.2024 auf bis zu 10,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,76 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 164,12 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,843 EUR je Aktie belaufen.

