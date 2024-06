TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag im Tiefenrausch

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 10,58 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,1 Prozent auf 10,58 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 10,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,18 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.786.133 Aktien.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (10,01 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 5,39 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,29 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 07.05.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 151,31 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,848 EUR fest.

