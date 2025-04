TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 12,98 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,98 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.326 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 4,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 45,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,066 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 15,57 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,50 Prozent auf 176,97 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

