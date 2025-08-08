Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 32 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 32 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 32/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 01.08.2025 und dem 08.08.2025. Stand ist der 08.08.2025.
Platz 30: HENSOLDT
HENSOLDT: -6,98 Prozent
Platz 29: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -6,96 Prozent
Platz 28: Kontron
Kontron: -5,62 Prozent
Platz 27: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -5,51 Prozent
Platz 26: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -5,24 Prozent
Platz 25: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -4,85 Prozent
Platz 24: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -4,46 Prozent
Platz 23: QIAGEN
QIAGEN: -3,96 Prozent
Platz 22: freenet
freenet: -2,69 Prozent
Platz 21: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -2,47 Prozent
Platz 20: Formycon
Formycon: -2,46 Prozent
Platz 19: ATOSS Software
ATOSS Software: -1,03 Prozent
Platz 18: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,55 Prozent
Platz 17: Drägerwerk
Drägerwerk: -0,44 Prozent
Platz 16: Siltronic
Siltronic: -0,43 Prozent
Platz 15: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 0 Prozent
Platz 14: PNE
PNE: 0,27 Prozent
Platz 13: IONOS
IONOS: 0,62 Prozent
Platz 12: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 0,69 Prozent
Platz 11: SAP SE
SAP SE: 2,23 Prozent
Platz 10: CANCOM SE
CANCOM SE: 3,74 Prozent
Platz 9: TeamViewer
TeamViewer: 4,08 Prozent
Platz 8: Nagarro SE
Nagarro SE: 4,30 Prozent
Platz 7: JENOPTIK
JENOPTIK: 4,63 Prozent
Platz 6: Infineon
Infineon: 4,91 Prozent
Platz 5: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 5,76 Prozent
Platz 4: United Internet
United Internet: 5,83 Prozent
Platz 3: Nordex
Nordex: 6,00 Prozent
Platz 2: Bechtle
Bechtle: 18,46 Prozent
Platz 1: SMA Solar
SMA Solar: 18,87 Prozent
