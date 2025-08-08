DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.335 -0,3%Euro1,1635 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 32 im Überblick

09.08.25 01:12 Uhr
Die Tops und Flops im TecDAX: Das war die Performance in KW 32 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 32 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.775,4 PKT 9,9 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 32

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 32/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 01.08.2025 und dem 08.08.2025. Stand ist der 08.08.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: HENSOLDT

HENSOLDT: -6,98 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 29: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -6,96 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 28: Kontron

Kontron: -5,62 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 27: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -5,51 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 26: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -5,24 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 25: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -4,85 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 24: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -4,46 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 23: QIAGEN

QIAGEN: -3,96 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 22: freenet

freenet: -2,69 Prozent

Quelle: freenet

Platz 21: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -2,47 Prozent

Quelle: evotec

Platz 20: Formycon

Formycon: -2,46 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 19: ATOSS Software

ATOSS Software: -1,03 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 18: Sartorius vz

Sartorius vz: -0,55 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 17: Drägerwerk

Drägerwerk: -0,44 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 16: Siltronic

Siltronic: -0,43 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 15: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 0 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 14: PNE

PNE: 0,27 Prozent

Quelle: PNE

Platz 13: IONOS

IONOS: 0,62 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 12: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 0,69 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 11: SAP SE

SAP SE: 2,23 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 10: CANCOM SE

CANCOM SE: 3,74 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 9: TeamViewer

TeamViewer: 4,08 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 8: Nagarro SE

Nagarro SE: 4,30 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 7: JENOPTIK

JENOPTIK: 4,63 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 6: Infineon

Infineon: 4,91 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 5: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 5,76 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 4: United Internet

United Internet: 5,83 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 3: Nordex

Nordex: 6,00 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 2: Bechtle

Bechtle: 18,46 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 1: SMA Solar

SMA Solar: 18,87 Prozent

Quelle: SMA Solar

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

