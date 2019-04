US-Technologiesektor als Outperformer: Höchststände fast zurückerobert

Technologiewerte erlebten bereits im vergangenen Jahr eine Rekordrally und verbuchten neue Höchststände. So erreichte der Information Technology Sector des S&P 500 im Tagesverlauf des 03. Oktober 2018 ein Allzeithoch bei 1.338,95 Punkten. Darauf folgte der börsenweite Kurssturz mit Tiefpunkt im Dezember. Doch seit Jahresanfang stehen die Zeichen auf Erholung - das große Comeback der Tech-Aktien?

Tech-Sektor knapp unter Höchstständen

An den US-Aktienmärkten zeigten sich Aktien aus der Technologiebrache jahrelang als führender Sektor. Doch nach dem Rekordhoch am Oktoberanfang ging es für den Technologiesektor genauso bergab wie für den Großteil der Börsen. Am 24. Dezember schloss der Sektor auf einem Tief bei 1.011,31 Zählern. Doch kurz darauf wendete sich das Blatt zugunsten dieser Branche - Anleger scheinen wieder enormen Gefallen an Aktien aus dem technologischen Bereich zu haben. Denn zuletzt schrappte der Technologie-Sektor des marktbreiten US-Index an seinen Höchstständen: Am 03. April 2019 wurde ein Tageshoch von 1.338,82 Punkten erreicht und das Rekordhoch nur knapp unterboten: Das entspricht einem Zugewinn von über 32 Prozent seit Weihnachten des letzten Jahres. Bis zum Börsenschluss blieben an diesem Tag weiterhin knapp unter den Höchstständen 1.332,29 Punkte stehen.

Bullenmarkt im Technologiesektor?

Technologiewerte haben offenbar zu ihrer einstigen Beliebtheit zurückgefunden. Angesichts der fulminanten Kursentwicklung in den vergangenen Wochen, befindet sich dieser Sektor per Definition in einem Bullenmarkt. Seit Jahresanfang hat er die beste Performance unter allen Sektoren des S&P 500 auf dem Börsenparkett hingelegt. Wie Bloomberg verlautet, führt der Tech-Sektor, wie schon 2018, in diesem Jahr die Märkte erneut nach oben. Eine vergleichbar starke Leistung kann auch der Communications Sector des Index aufweisen - wozu Konzernriesen wie beispielsweise Facebook und Netflix gehören - mit einem Plus seit dem Tief an Weihnachten von rund 24 Prozent.

Rückblick: Schlechtes Umfeld für Tech-Unternehmen

Der Kurseinbruch wurde insbesondere von Zweifeln an der Nachhaltigkeit des hohen Wachstums begünstigt, erklärte der Senior Portfolio Manager bei Penn Capital Eric Green gegenüber Bloomberg: "Seit Dezember gab es viele unruhige und schlechte Nachrichten". Dazu gehören unternehmensspezifische Daten sowie wirtschaftspolitische Faktoren. Beispielsweise Apples besorgniserregende iPhone-Nachfrage, die auch die Halbleiterindustrie belastete, sowie der Handelskonflikt zwischen China und den USA. Doch diese wären nun größtenteils eingepreist und jüngste Fortschritte seien für Anleger "ermutigend", selbst wenn sich noch nicht alle Bedenken ausgelöscht haben. So konnten sich die Tech-Werte kräftig erholen.

"Der Rebound macht Sinn und niemand spricht darüber"

Und trotz der bemerkenswerten Aufschläge seit Jahresanfang denkt Green nicht, dass es sich um pure Euphorie handelt, die die Kurse treibt. Zu dieser Annahme kommt er, da niemand über den jüngsten Rebound spreche, erklärt er im Gespräch mit Bloomberg. An diese positive Einstellung schließt sich auch Bruce McCain, leitender Investmentstratege bei Key Private Bank, an: "Wenn wir uns in einem Umfeld mit langsamerem Wachstum befinden, was die Daten nahelegen, ist Tech ein Bereich, in dem man sich sicher fühlen kann, ein besseres Wachstum als am Gesamtmarkt zu erhalten", zitiert ihn Bloomberg.

Im Gegensatz zu diesen optimistischen Ansichten steht allerdings eine andere Expertenmeinung: Im Gespräch mit CNBC äußerte der Gründer von Richard Bernstein Advisors Bedenken angesichts der Tech-Rally und warnte vor Parallelen zur Dotcom-Blase.

Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Aktien der Technologiekonzerne in nächster Zeit weiterentwickeln. Es dürfte spannend bleiben, ob der Tech-Sektor seine Höchststände in naher Zukunft doch noch überbieten kann.

