Deutsche Telekom-Aktie fester: Post-Chef Appel will in Telekom-Aufsichtsrat - Energiepreise und Lieferketten belasten nicht

Der 60-Jährige will gut ein Jahr lang eine Doppelfunktion wahrnehmen und auf dem Chefsessel der Post bleiben und zugleich an der Spitze des Telekom -Aufsichtsrats stehen.

Das hatte ihm Kritik von einigen Aktionärsvertretern eingebracht, die vor einer zeitlichen Überbelastung Appels warnen. Zudem verweisen sie darauf, dass ein Regelwerk zur guten Unternehmensführung von so einer Doppelfunktion abrät. Allerdings hat besagter "Corporate Governance Kodex" nur Empfehlungscharakter. Appel wiederum betont, dass er einen Teil seiner Aufgaben bei der Post im nächsten Monat abgeben werde und dass sein Ende bei der Post im Mai 2023 absehbar sei.

Trotz der kritischen Wortmeldungen etwa von der Fondsgesellschaft Deka dürfte Appel eine deutliche Mehrheit bekommen. Denn selbst die Kritiker räumen ein, dass seine Kompetenz unbestritten ist.

Die Post und die Telekom sind Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost, die in den 1990er Jahren privatisiert wurde. Für seine wahrscheinliche neue Aufgabe hätte es der 60-jährige Appel nicht weit - in einer knappen Viertelstunde kommt man zu Fuß vom Post-Tower in die Bonner Telekom-Zentrale.

Der Aktionärstreff der Telekom findet am Donnerstag erstmals seit 2019 wieder in Präsenz statt und nicht als reine Online-Version.

Post-Chef verteidigt Kandidatur für Telekom-Aufsichtsratsvorsitz

Deutsche Post-Chef Frank Appel hat seine umstrittene Kandidatur für den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Telekom verteidigt. Appel sagte am Donnerstag auf der Telekom-Hauptversammlung in Bonn, er werde in Kürze einen Teil seiner Aufgaben bei der Post abgeben, um genug Zeit für sein Aufsichtsratsmandat bei der Telekom zu haben. Außerdem habe er in der Vergangenheit schon mehrfach ähnliche Doppelbelastungen bewältigt - etwa als er in der Finanzkrise gleichzeitig Postchef und Aufsichtsratsvorsitzender der Postbank gewesen sei.

Der scheidende Telekom-Aufsichtsratschef Ulrich Lehner verteidigte auf der Hauptversammlung die geplante Berufung Appels. Der Postchef sei "eine außerordentlich qualifizierte Besetzung" für den Posten. "Verfügbare Kandidaten dieses Kalibers sind rar." Der deutsche Corporate-Governance-Kodex lasse außerdem in Ausnahmefällen eine solche Lösung zu. Die Entscheidung für Appel sei vernünftig und richtig.

Trotz der kritischen Wortmeldungen etwa von der Fondsgesellschaft Deka dürfte Appel auf der Hauptversammlung eine deutliche Mehrheit bekommen. Denn selbst die Kritiker räumen ein, dass seine Kompetenz unbestritten ist.

Telekom von Energiepreisen und Lieferketten kaum betroffen

Die Deutsche Telekom hat sich auf der Hauptversammlung als stabiles Unternehmen präsentiert. Zur Stabilität gehöre, Risiken früh zu erkennen und zu managen, sagte Unternehmenschef Tim Höttges. Als Beispiel nannte der Manager die steigenden Energiepreise. "Wir haben die Preise abgesichert. Allein in Deutschland sind für dieses Jahr 85 Prozent unserer Energiekosten fix. Für das kommende Jahr 75 Prozent. Wir haben uns also eine eigene Preisbremse gebaut", erklärte er.

Auch von unterbrochenen Lieferketten sei die Telekom kaum betroffen. "Unsere Lieferverträge haben lange Laufzeiten." Die Telekom arbeite seit Jahren daran, unabhängiger zu werden von einzelnen Lieferanten. "Wir kaufen nie bei nur einem, sondern immer bei mehreren ein. Denn wir sehen ja ganz aktuell, dass auch Unabhängigkeit ein wichtiger Faktor von Stabilität ist."

Der Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint erweise sich immer deutlicher als Erfolg. Synergien fielen höher aus als anfangs kalkuliert. "Wir hatten ursprünglich gesagt: Wir erwarten aus der Übernahme am Ende jährliche Kostenvorteile von 6 Milliarden Dollar. Jetzt gehen wir sogar von 7,5 Milliarden Dollar aus", sagte Höttges.

Zum letzten Mal leitet Ulrich Lehner als Aufsichtsratsvorsitzender eine Hauptversammlung der Deutschen Telekom. Lehner steht seit 2008 an der Spitze des Gremiums und scheidet nun aus Altersgründen aus. Höttges bedankte sich bei ihm.

Telekom: Viele russische Softwareentwickler haben das Land verlassen

Viele russische Software-Entwickler der Deutschen Telekom haben Russland inzwischen verlassen und arbeiten von anderen Ländern aus weiter für den deutschen Telekommunikationsriesen. Telekom-Chef Tim Höttges sagte am Donnerstag auf der Hauptversammlung des Konzerns in Bonn, die Telekom habe zwar kein Geschäft in Russland gehabt, dort aber rund 2000 Software-Entwickler beschäftigt. "Sie können von anderen Ländern aus für uns tätig sein. Und ein Großteil der Beschäftigten hat dieses Angebot bereits angenommen und das Land verlassen."

Telekom-Aktien notieren im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent fester bei 17,74 Euro.

BONN / FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones Newswires)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com